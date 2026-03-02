सिंहपुरी में सदियों पुरानी परंपरा का निर्वहन

इस वर्ष पहली बार नाइन्स क्लब इंटरनेशनलडिस्ट्रिक्ट 3233 जी-2 के अंतर्गत लायंस ऑफ उज्जैन द्वारा भी कंडों की होली का विशेष आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 2 मार्च, सोमवार को फ्रीगंज स्थित टॉवर चौक पर आयोजित होगा। शाम 6 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा और रात्रि 8:30 बजे मुख्य होलिका दहन किया जाएगा। आयोजन के बाद प्रसाद वितरण किया जाएगा। आयोजकों ने सभी नागरिकों और सदस्यों से सपरिवार उपस्थित होकर इस पावन अवसर का हिस्सा बनने का आग्रह किया है।उज्जैन की यह परंपरा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का भी सशक्त संदेश देती है। सदियों पुरानी यह इको-फ्रेंडली होली आज भी समाज को प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का बोध कराती है।