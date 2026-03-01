अहमदाबाद: पहली बार बच्चे की बड़ी आंत से गांठ को एंडोस्कोपी से निकाला

Ahmedabad: शहर के सिविल अस्पताल में पहली बार बड़ी आंत के बड़े पॉलीप (गांठ) को बिना ओपन सर्जरी के एंडोस्कोपी तकनीक से सफलतापूर्वक निकाला गया है।दरअसल पॉलीप आंत की दीवार पर बनने वाली असामान्य गांठ होती है, जो कई बार रक्तस्राव और दर्द जैसी गंभीर समस्याएं पैदा करती है। इस उपलब्धि ने ओपन सर्जरी को अलविदा कहकर मिनिमली इनवेसिव तकनीक से उपचार की नई राह खोली है, जिससे बच्चों को कम दर्द, कम जोखिम और तेज़ स्वस्थता का लाभ मिलेगा।सिविल अस्पताल के बालरोग शल्य चिकित्सा विभाग में 8 वर्षीय बच्चे का इलाज किया गया। पिछले तीन महीनों से उसे रक्तस्राव और पेट में तीव्र दर्द की समस्या थी। जांच में ट्रांसवर्स कोलोन में बड़ा पॉलीप पाया गया। डॉ. राकेश जोशी (बालरोग शल्य चिकित्सक), डॉ. भूमित पटेल (गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट) और डॉ. सीमा गांधी (एनेस्थेटिस्ट) की टीम ने हाल ही में कोलोनोंस्कोपिक पॉलीपेक्टोमी तकनीक से ऑपरेशन किया।