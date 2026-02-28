जज्बा: हाथों से असमर्थ नितिन पैरों से लिखकर दे रहा बोर्ड परीक्षा

चौधरी ने कहा कि हमने उसे राइटर देने की तैयारी भी दर्शाई लेकिन उसकी हिम्मत इतनी मजबूत और मनोबल इतना दृढ़ था कि वह खुद ही सभी पेपर लिखने को तैयार दिखा। दिव्यांग छात्र नितिन की पढ़ाई के प्रति लगन और दृढ़ निश्चय को देखते हुए शहर डीईओ ने उसकी आगे की पढ़ाई के लिए होने वाले पूरे खर्च को वहन करने की तैयारी दर्शायी है। उन्होंने कहा कि ऐसे होनहार विद्यार्थियों की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। ऐसे युवा ही हमारे देश का भविष्य हैं।