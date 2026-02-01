Gujarat: धुलंडी के दिन 44 फीसदी तक इमरजेंसी बढ़ने की आशंका

Ahmedabad news गुजरात में आगामी होली और धुलंडी त्योहार के दिन इमरजेंसी मेडिकल केसों की संख्या में भारी वृद्धि की संभावना जताई गई है। 108 इमरजेंसी मेडिकल सर्विस ने पिछले वर्षों के ट्रेंड और इस बार की डेटा आधारित भविष्यवाणी के आधार पर राज्यभर में इस स्थिति से निपटने के लिए विशेष तैयारियां की हैं। राज्यभर में 1493 एम्बुलेंस और अतिरिक्त सुपरवाइजरी स्टाफ तैनात रहेंगे।गुजरात 108 इमरजेंसी मेडिकल सर्विस के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (सीओओ) जशवंत प्रजापति ने कहा कि राज्य में सामान्य दिनों में औसतन 4679 इमरजेंसी केस हैंडल किए जाते हैं। इस बार होली पर 5255 केस से जुड़े कॉल मिलने की संभावना है, जो लगभग 12.31 प्रतिशत ज्यादा हैं। जबकि धुलंडी पर 6744 इमरजेंसी केस आने की संभावना है, जो आम दिनों की तुलना में 44.13 फीसदी अधिक हैं। प्रमुख कारणों में सड़क दुर्घटनाएं, नॉन-व्हीक्युलर ट्रॉमा और शारीरिक झगड़े शामिल हैं।