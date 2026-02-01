गुजरात में 10वीं, 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू, पहले दिन पेपर रहा सरल

12वीं की भौतिक विज्ञान विषय की परीक्षा में 99.23 विद्यार्थी उपस्थित रहे। पंजीकृत 8195 में से 8132 विद्यार्थी उपस्थित रहे। अर्थशास्त्र विषय में भी 99.03 विद्यार्थी उपस्थित रहे। 12वीं कक्षा में पंजीकृत 38075 विद्यार्थियों में से 37722 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। 10वीं और 12वीं कक्षा में अहमदाबाद शहर में नकल का कोई मामला सामने नहीं आया। शहर डीईओ और शिक्षा निरीक्षकों की टीमों ने परीक्षा केन्द्रों पर नजर रखी। कई केंद्रों का दौरा भी किया। सीसीटीवी कैमरों की मदद से परीक्षार्थियों पर नजर रखी गई।