डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड: 80 वर्ष की बुजुर्ग महिला एक महीने तक रखा डिजिटल अररेस्ट, 55 लाख ठगे

गोयल का फोटो दिखाते हुए पूछताछ की और फिर एक कोर्टरूम का दृश्य बताया, जिसमें बैठे जज ने भी ऑर्डर दिया कि तुम्हारी लिप्तता नहीं साबित करने के लिए तुम्हे 15 लाख रुपए जमा कराने होंगे। ऐसा कहते हुए कॉल काट दिया और दो बैंक के अकाउंट नंबर भेजे। इसके बाद अलग-अलग फर्जी ऑर्डर भेजकर, डरा, धमकाकर उनके पास से पांच जनवरी से छह फरवरी के दौरान उनके पास से 55.50 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए।इतना ही नहीं, आरोपी को पकड़वाने में मदद रूप होने की बात कहते हुए महिला की ओर से भेजे गए पैसे वापस देने, गिफ्ट में और पैसे देने तथा फ्लैट देने का लालच भी आरोपियों ने दिया। इससे वृद्धा बातों में आ गईं। आरोपियों ने विश्वास जीतने के लिए वित्त विभाग के नाम से जुड़े फर्जी लेटर भी भेजे।