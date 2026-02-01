वडनगर रेलवे स्टेशन पर रेल डिब्बों में पानी भरने को कोच वाटरिंग सिस्टम की व्यवस्था

अहमदाबाद. मेहसाणा. पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल के मंडल रेल प्रबंधक वेद प्रकाश ने बुधवार को वडनगर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि वडनगर स्टेशन पर रेल डिब्बों में पानी भरने के लिए कोच वाटरिंग सिस्टम की व्यवस्था की जा रही है। इस सुविधा के शुरू होने से ट्रेनों में वडनगर स्टेशन से ही पानी भरा जा सकेगा, जिससे यात्रियों को यात्रा के दौरान पर्याप्त जल उपलब्ध हो सकेगा।

उन्होंने स्टेशन पर जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की तथा स्टेशन के समीप स्थित रेलवे क्रॉसिंग को चौड़ा करने की मांग पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया।