कृष्ण भक्त ने आंखों पर पट्टी बांधकर पूरी की द्वारका पदयात्रा

जामनगर. शहर के एक युवक ने आंखों पर पट्टी बांधकर तीन दिन में द्वारका की पदयात्रा पूरी की। वह मंदिर से थोड़ी दूरी से हाथ जोड़कर लेटे-लेटे जगत मंदिर पहुंचा।
जामनगर निवासी भक्त आंखों पर पट्टी बांधकर पक्की आस्था के साथ पैदल द्वारका की ओर निकल पड़ा। अनोखी भक्ति के साथ लगातार तीन दिन में तपस्या के रूप में यात्रा पूरी की।
इसके साथ ही, रास्ते में उनके परिवार और दोस्तों के नैतिक समर्थन से उनकी अनोखी साधना सफल हुई। द्वारका पहुंचने के बाद, भक्त हाथ जोड़ते शरीर से लेटे-लेटे कानदास बापू के आश्रम से जगत मंदिर पहुंचे।
मंदिर में प्रवेश करते हुए द्वारकाधीश के चरणों में अपना सिर झुकाया और दर्शन किए। मंदिर प्रबंधन ने दर्शन करने में मदद की।
