रेलवे का होली प्लान: अहमदाबाद स्टेशन पर 3 बड़े होल्डिंग एरिया, भीड़ नियंत्रण की विशेष तैयारी

अहमदाबाद. होली पर्व के दौरान यात्रियों की संभावित भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल ने व्यापक यात्री प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी की है। इस संबंध में मंडल रेल प्रबंधक वेद प्रकाश की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर सभी विभागों को यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए पश्चिम रेलवे द्वारा विभिन्न गंतव्यों के लिए कुल 684 होली स्पेशल ट्रेनों के फेरे संचालित किए जाएंगे, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त यात्रा सुविधा मिल सकेगी।

अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के कालूपुर साइड पर होल्डिंग एरिया को तीन भागों में विभाजित किया गया है। इसमें मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब का ग्राउंड फ्लोर, पीआरएस कार्यालय के पास होल्डिंग एरिया, एलिवेटेड रोड के नीचे ऑटो व दोपहिया पार्किंग क्षेत्र का हिस्सा शामिल है।

इसी तरह सरसपुर साइड पर भी दो होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, जिनमें बुकिंग कार्यालय के पास और बुकिंग कार्यालय से कूली मस्जिद मार्ग तक का क्षेत्र शामिल है। इन होल्डिंग एरिया में यात्रियों के लिए पंखे, पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।