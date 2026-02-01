25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

रेलवे का होली प्लान: अहमदाबाद स्टेशन पर 3 बड़े होल्डिंग एरिया, भीड़ नियंत्रण की विशेष तैयारी

पश्चिम रेलवे की विशेष ट्रेनों के कुल 684 फेरों से यात्रियों को मिलेगी अतिरिक्त सुविधा अहमदाबाद. होली पर्व के दौरान यात्रियों की संभावित भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल ने व्यापक यात्री प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी की है। इस संबंध में मंडल रेल प्रबंधक वेद प्रकाश की [&hellip;]

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

Rajesh Bhatnagar

Feb 25, 2026

अहमदाबाद स्टेशन।

पश्चिम रेलवे की विशेष ट्रेनों के कुल 684 फेरों से यात्रियों को मिलेगी अतिरिक्त सुविधा

अहमदाबाद. होली पर्व के दौरान यात्रियों की संभावित भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल ने व्यापक यात्री प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी की है। इस संबंध में मंडल रेल प्रबंधक वेद प्रकाश की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर सभी विभागों को यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए पश्चिम रेलवे द्वारा विभिन्न गंतव्यों के लिए कुल 684 होली स्पेशल ट्रेनों के फेरे संचालित किए जाएंगे, जिससे यात्रियों को अतिरिक्त यात्रा सुविधा मिल सकेगी।
अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के कालूपुर साइड पर होल्डिंग एरिया को तीन भागों में विभाजित किया गया है। इसमें मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब का ग्राउंड फ्लोर, पीआरएस कार्यालय के पास होल्डिंग एरिया, एलिवेटेड रोड के नीचे ऑटो व दोपहिया पार्किंग क्षेत्र का हिस्सा शामिल है।
इसी तरह सरसपुर साइड पर भी दो होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, जिनमें बुकिंग कार्यालय के पास और बुकिंग कार्यालय से कूली मस्जिद मार्ग तक का क्षेत्र शामिल है। इन होल्डिंग एरिया में यात्रियों के लिए पंखे, पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

साबरमती स्टेशन पर 5000 यात्रियों की व्यवस्था, अलग प्रवेश-निकास

साबरमती रेलवे स्टेशन पर एक समय में लगभग 4,000 से 5,000 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। भीड़ नियंत्रण के लिए प्रवेश और निकास द्वार अलग-अलग रखे गए हैं। अधिकांश होली स्पेशल ट्रेनें और अधिक भीड़ वाली गाड़ियां प्लेटफॉर्म नंबर 8 से संचालित होंगी।

अतिरिक्त हेल्प डेस्क और टिकट काउंटर स्टाफ तैनात

स्टेशन पर केंद्रीकृत घोषणा प्रणाली मजबूत की गई है। अतिरिक्त हेल्प डेस्क और टिकट काउंटर स्टाफ तैनात किया गया है। पेयजल, स्वच्छता और प्रतीक्षालयों की नियमित निगरानी होगी।आरपीएफ और जीआरपी की अतिरिक्त तैनाती की गई है। सीसीटीवी के जरिए 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी।

मंडल स्तर पर बना वार रूम, अधिकारी करेंगे 24 घंटे निगरानी

यात्रियों की सुविधा और भीड़ प्रबंधन के लिए मंडल स्तर पर वार रूम बनाया गया है, जहां से वरिष्ठ अधिकारी 24 घंटे स्थिति पर नजर रखेंगे। यात्रियों को होली स्पेशल ट्रेनों और अतिरिक्त सेवाओं की जानकारी देने के लिए सोशल मीडिया और सार्वजनिक घोषणा प्रणाली का उपयोग किया जाएगा।

दिव्यांग और बुजुर्ग यात्रियों के लिए विशेष सहायता

दिव्यांग, बुजुर्ग और अस्वस्थ यात्रियों की सहायता के लिए सिविल डिफेंस टीम की विशेष तैनाती की गई है। किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद के लिए चिकित्सा टीम भी 24 घंटे उपलब्ध रहेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

25 Feb 2026 10:35 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / रेलवे का होली प्लान: अहमदाबाद स्टेशन पर 3 बड़े होल्डिंग एरिया, भीड़ नियंत्रण की विशेष तैयारी

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

वडनगर रेलवे स्टेशन पर रेल डिब्बों में पानी भरने को कोच वाटरिंग सिस्टम की व्यवस्था

अहमदाबाद

गोधरा – लूणावाड़ा – मोडासा रेलवे लाइन के फाइनल लोकेशन सर्वे को मंजूरी

अहमदाबाद

कृष्ण भक्त ने आंखों पर पट्टी बांधकर पूरी की द्वारका पदयात्रा

अहमदाबाद

महुवा : गैस सिलेंडर में विस्फोट से आग, 3 लोगों की हालत गंभीर

अहमदाबाद

सौराष्ट्र-कच्छ में पीजीवीसीएल की मेगा चेकिंग ड्राइव, 652 करोड़ के बिजली बिल बकाया

अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.