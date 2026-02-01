सरदारनगर में बदलेगा सीवरेज नेटवर्क, लोगों को मिलेगी राहत

Ahmedabad महानगरपालिका ने उत्तर ज़ोन के सरदारनगर वार्ड में सीवरेज नेटवर्क को बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस कार्य में 11.78 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है।सरदारनगर टाउनशिप क्षेत्र में लगभग 70 वर्ष पूर्व बनी सीवरेज लाइनें अब कम डायामीटर और पुरानी तकनीक के कारण बार-बार चोक हो रही हैं।