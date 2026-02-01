Ahmedabad: सैटेलाइट में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश,4 लाख का हाइब्रिड गांजा भी बरामद

दबिश के दौरान पुलिस को आरोपियों के पास से 26 किलोग्राम से ज्यादा हाइब्रिड गांजा भी मिला है। इसकी कीमत चार लाख 43 हजार रुपए से ज्यादा है। गांजा को छोटी-छोटी प्लास्टिक की जिप थैली में बंद करने वाली जिप थैली भी मिली हैं। वजन कांटा भी मिला है। ऐसे में पुलिस को आशंका है कि आरोपी यहां हाइब्रिड गांजा मंगवाकर उसकी अवैध रूप से बिक्री का भी कामकाज करते थे। यह आरोपी हाइब्रिड गांजा कहां से लाते थे। कैसे इसकी बिक्री करते थे। कब से यह कामकाज कर रहे हैं, उसकी जांच की जा रही है। इसके लिए अलग से प्राथमिकी दर्ज की गई जिसमें इन चारों को आरोपियों बनाया गया है।