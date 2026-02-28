सेमीकंडक्टर क्षेत्र में नई पहचान बना रहा गुजरात : मुख्यमंत्री

पटेल ने कहा कि जून-2023 में प्रधानमंत्री के वाशिंगटन दौरे के दौरान इस प्रोजेक्ट की घोषणा हुई थी। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की ओर से 15 जून 2023 को इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के 24 घंटे के भीतर ही गुजरात सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। ऐसी तेजी केवल गुजरात में ही संभव है। इसका कारण है कि हम प्रधानमंत्री की ओर से स्थापित बेंचमार्क और आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर गुजरात के मंत्र के साथ काम करते हैं।