गुजरात में भी एचपीवी नि:शुल्क टीकाकरण की शुरूआत

उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार द्वारा व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम अंतर्गत हर वर्ष बच्चों के टीकाकरण पर 240 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाते हैं। अब इस कड़ी में एचपीवी टीके को भी शामिल किया गया है। बाजार में इस वैक्सीन के एक डोज की कीमत लगभग 3000 रुपए है, परंतु राज्य सरकार द्वारा 150 करोड़ रुपए आवंटित कर यह टीका पूरी तरह निःशुल्क लगाने का ऐतिहासिक निर्णय किया गया है। इस महत्वाकांक्षी अभियान के तहत गर्भाशय मुख के कैंसर की रोकथाम के लिए राज्य की 14 वर्ष पूरे कर चुकी और 15 वर्ष से कम आयु की अनुमानित 5.50 लाख किशोरियों को सुरक्षित करने का लक्ष्य रखा है।