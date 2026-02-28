28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

गुजरात में भी एचपीवी नि:शुल्क टीकाकरण की शुरूआत

Ahmedabad. देश के साथ गुजरात में भी गर्भाशय मुख के कैंसर से बचाव के लिए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस (एचपीवी) से बचाव के लिए शनिवार से नि:शुल्क टीकाकरण का शुभारंभ हो गया। देश में जहां राजस्थान के अजमेर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसकी शुरूआत कराई वहीं गुजरात में अहमदाबाद के सोला सिविल अस्पताल से मुख्यमंत्री [&hellip;]

2 min read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Feb 28, 2026

Ahmedabad

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोला सिविल अस्पताल से कराया राज्यव्यापी अभियान का आगाज।

Ahmedabad. देश के साथ गुजरात में भी गर्भाशय मुख के कैंसर से बचाव के लिए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस (एचपीवी) से बचाव के लिए शनिवार से नि:शुल्क टीकाकरण का शुभारंभ हो गया। देश में जहां राजस्थान के अजमेर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसकी शुरूआत कराई वहीं गुजरात में अहमदाबाद के सोला सिविल अस्पताल से मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्यव्यापी टीकाकरण का आगाज कराया। गुजरात में इस टीकाकरण अभियान के चलते 14 साल से अधिक और 15 साल पूरा न करने वाली 5.50 लाख किशोरियों को मुफ्त में एचपीवी टीका लगाया जाएगा। इस दौरान स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रफुल पानशेरिया, महापौर प्रतिभा जैन उपस्थित रहे।

संकोच बिना बेटियों को लगवाएं एचपीवी टीका: पानशेरिया

स्वास्थ्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रफुल पानशेरिया ने कहा कि अंधश्रद्धा, अंधविश्वास तथा अफवाहों से दूर रहते हुए 14 साल से अधिक और 15 साल पूरे न हुए हों ऐसी बेटी को एचपीवी का मुफ्त टीका जरूर लगवाएं। यह वैज्ञानिक पद्धति से तथा चिकित्सकों की देखरेख में तैयार हुआ है। आज जब खाद्य पदार्थों में मिलावट के कारण कैंसर जैसे रोग बढ़ रहे हैं, तब उन्होंने पहला सुख निरोगी काया के सूत्र को सार्थक करने और हमारी बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए इस टीकाकरण अभियान में भाग लेने का अनुरोध किया।

टीकाकरण अभियान में एचपीवी भी शामिल, मुफ्त में लगेगा

उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार द्वारा व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम अंतर्गत हर वर्ष बच्चों के टीकाकरण पर 240 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाते हैं। अब इस कड़ी में एचपीवी टीके को भी शामिल किया गया है। बाजार में इस वैक्सीन के एक डोज की कीमत लगभग 3000 रुपए है, परंतु राज्य सरकार द्वारा 150 करोड़ रुपए आवंटित कर यह टीका पूरी तरह निःशुल्क लगाने का ऐतिहासिक निर्णय किया गया है। इस महत्वाकांक्षी अभियान के तहत गर्भाशय मुख के कैंसर की रोकथाम के लिए राज्य की 14 वर्ष पूरे कर चुकी और 15 वर्ष से कम आयु की अनुमानित 5.50 लाख किशोरियों को सुरक्षित करने का लक्ष्य रखा है।

महिलाओं को होने वाले कैंसरों में दूसरा कैंसर है सर्वाइकल

भारत में महिलाओं में होने वाले कुल कैंसर में सर्वाइकल कैंसर दूसरे स्थान पर है, जिसमें मुख्यतः एचपीवी-16 व एचपीवी-18 प्रकार के वायरस जिम्मेदार हैं। इस गंभीर स्थिति को ध्यान में रखकर अत्यंत प्रभावशाली तथा सुरक्षित क्वाड्रिवेलेंट एचपीवी वैक्सीन अब गुजरात की किशोरियों को प्रदान की जाएगी।

2297 टीकाकरण टीमें कार्यरत

इस एचपीवी टीकाकरण अभियान के सुचारु संचालन के लिए राज्यभर में 2297 प्रशिक्षित टीकाकरण टीमें तथा इतने ही कोल्ड चेन पॉइंट्स कार्यरत किए गए हैं। टीके की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्लस 2 डिग्री सेल्सियस से प्लस 8 डिग्री सेल्सियस तापमान में स्टोरेज की सुविधा है। टीईसीएचओ प्लस तथा सेफ वीओसी पोर्टल पर रियल-टाइम ट्रैकिंग की जाएगी। ‘सर्वाइकल कैंसर से बेटी को बचाएं, समय पर एचपीवी टीका लगवाएं’ के मंत्र के साथ अभियान छेड़ा है।

अहमदाबाद शहर में कल से टीकाकरण, 13 सेंटर बनाए

राज्य के साथ अहमदाबाद महानगर पालिका ने भी एचपीवी का टीका मुफ्त में लगाने के अभियान को शुरू करने की घोषणा कर दी है। शहर में 2 मार्च से यह टीका लगाया जाएगा। इसके लिए 13 कम्युनिटी और प्राइमरी हेल्थ सेंटरों को चिन्हित किया है। इसके तहत गार्डासिल-4 वैक्सीन का 0.5 एमएल डोज हाथ में लगाया जाएगा। टीका लगवाने के लिए भूखे पेट न जाएं। इसके लिए नरोडा, रखियाल, गोमतीपुर, वस्त्राल, दाणीलीमडा, वटवा, बहेरामपुरा, फैजलनगर, साबरमती, चांदखेड़ा सरखेज, थलतेज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और दूधेश्वर अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में टीकाकरण की व्यवस्था की गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

28 Feb 2026 10:53 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / गुजरात में भी एचपीवी नि:शुल्क टीकाकरण की शुरूआत

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

जज्बा: हाथों से असमर्थ नितिन पैरों से लिखकर दे रहा बोर्ड परीक्षा

Ahmedabad city deo
अहमदाबाद

सेमीकंडक्टर क्षेत्र में नई पहचान बना रहा गुजरात : मुख्यमंत्री

Sanand
समाचार

सरदारनगर में बदलेगा सीवरेज नेटवर्क, लोगों को मिलेगी राहत

AMC News
अहमदाबाद

Gujarat: धुलंडी के दिन 44 फीसदी तक इमरजेंसी बढ़ने की आशंका

108 Ambulance Gujarat
अहमदाबाद

Ahmedabad: सैटेलाइट में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश,4 लाख का हाइब्रिड गांजा भी बरामद

Satellite police station
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.