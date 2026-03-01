1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अहमदाबाद

Ahmedabad: नवरंगपुरा में विदेशी जीव, पक्षियों की अवैध ब्रीडिंग, बिक्री का पर्दाफाश

Ahmedabad. शहर क्राइम ब्रांच ने सूचना के आधार पर नवरंगपुरा क्षेत्र स्थित रावलभाई अपार्टमेंट में छापा मारकर विदेशी जीव, पक्षियों की अवैध ब्रीडिंग और बिक्री के रैकेट का पर्दाफाश किया है। यह पूरा कारोबार एक फ्लैट में चल रहा था, जहां खतरनाक और दुर्लभ जीवों को पिंजरों में कैद करके रखा गया था। इसके आधार [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

अहमदाबाद

image

nagendra singh rathore

Mar 01, 2026

Ahmedabad

अहमदाबाद शहर के एक फ्लैट में दबिश देने पर मिला विदेशी प्रजाति का बंदर।

Ahmedabad. शहर क्राइम ब्रांच ने सूचना के आधार पर नवरंगपुरा क्षेत्र स्थित रावलभाई अपार्टमेंट में छापा मारकर विदेशी जीव, पक्षियों की अवैध ब्रीडिंग और बिक्री के रैकेट का पर्दाफाश किया है। यह पूरा कारोबार एक फ्लैट में चल रहा था, जहां खतरनाक और दुर्लभ जीवों को पिंजरों में कैद करके रखा गया था। इसके आधार पर दबिश देकर क्राइम ब्रांच की टीम ने फ्लैट से अत्यंत दुर्लभ रेड-हैंड टैमरिन बंदर का बच्चा, पर्शियन कैट और उसके 07 बच्चे, छोटे-बड़े हैम्स्टर (14),मिनी लॉप खरगोश (15), लेदर लैब डॉर्फ (09) जब्त किए हैं। यहां से अफ्रीकन ग्रे पैरट (06), ब्लू एंड गोल्ड मकाउ (05), एक्लेक्टस पैरट (03), सन कोन्योर (04), गाला कॉकाटू (02), सल्फर-क्रेस्टेड कॉकाटू (01) तथा बड़ी संख्या में अफ्रीकन लव बर्ड्स, कोन्योर, कॉकाटील, बजरीगर और फेनीपीक मिले हैं।

क्राइम ब्रांच के उपायुक्त अजीत राज्यान ने रविवार को बताया कि आशंका है कि परिवेश पोर्टल के आरोपी ने जो दस्तावेज पेश किए हैं वह अधूरे और संदिग्ध हैं। भीड़भाड़ वाले निवासी क्षेत्र में बिना किसी बायोसिक्योरिटी या वैज्ञानिक सुविधा के इतने बड़े पैमाने पर विदेशी जीव, पक्षियों को रखना गंभीर अपराध है। यह न केवल अंतरराष्ट्रीय वन्यजीव व्यापार नियमों का उल्लंघन है, बल्कि ज़ूनोटिक रोगों के फैलाव का बड़ा खतरा भी पैदा कर सकता है, जो स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य के लिए घातक साबित हो सकता है।

मनपा, वन विभाग, कस्टम को दी सूचना

मामले की गंभीरता को देखते हुए अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने अहमदाबाद मनपा, वन विभाग और कस्टम्स विभाग को आधिकारिक रूप से सूचित किया है। ये तीनों विभाग मिलकर दस्तावेजों की जांच करेंगे। देखेंगे कि यहां मिले विदेशी जीव, पक्षी को वैधानिक रूप से आयात किया गया है या नहीं। निवासी क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों की भी संभावना जाचेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

01 Mar 2026 11:08 pm

Hindi News / Gujarat / Ahmedabad / Ahmedabad: नवरंगपुरा में विदेशी जीव, पक्षियों की अवैध ब्रीडिंग, बिक्री का पर्दाफाश

बड़ी खबरें

View All

अहमदाबाद

गुजरात

ट्रेंडिंग

अहमदाबाद: पहली बार बच्चे की बड़ी आंत से गांठ को एंडोस्कोपी से निकाला

Ahmedabad civil hospital
अहमदाबाद

गुजरात में भी एचपीवी नि:शुल्क टीकाकरण की शुरूआत

Ahmedabad
अहमदाबाद

जज्बा: हाथों से असमर्थ नितिन पैरों से लिखकर दे रहा बोर्ड परीक्षा

Ahmedabad city deo
अहमदाबाद

सेमीकंडक्टर क्षेत्र में नई पहचान बना रहा गुजरात : मुख्यमंत्री

Sanand
समाचार

सरदारनगर में बदलेगा सीवरेज नेटवर्क, लोगों को मिलेगी राहत

AMC News
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.