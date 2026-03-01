Ahmedabad: नवरंगपुरा में विदेशी जीव, पक्षियों की अवैध ब्रीडिंग, बिक्री का पर्दाफाश

Ahmedabad. शहर क्राइम ब्रांच ने सूचना के आधार पर नवरंगपुरा क्षेत्र स्थित रावलभाई अपार्टमेंट में छापा मारकर विदेशी जीव, पक्षियों की अवैध ब्रीडिंग और बिक्री के रैकेट का पर्दाफाश किया है। यह पूरा कारोबार एक फ्लैट में चल रहा था, जहां खतरनाक और दुर्लभ जीवों को पिंजरों में कैद करके रखा गया था। इसके आधार पर दबिश देकर क्राइम ब्रांच की टीम ने फ्लैट से अत्यंत दुर्लभ रेड-हैंड टैमरिन बंदर का बच्चा, पर्शियन कैट और उसके 07 बच्चे, छोटे-बड़े हैम्स्टर (14),मिनी लॉप खरगोश (15), लेदर लैब डॉर्फ (09) जब्त किए हैं। यहां से अफ्रीकन ग्रे पैरट (06), ब्लू एंड गोल्ड मकाउ (05), एक्लेक्टस पैरट (03), सन कोन्योर (04), गाला कॉकाटू (02), सल्फर-क्रेस्टेड कॉकाटू (01) तथा बड़ी संख्या में अफ्रीकन लव बर्ड्स, कोन्योर, कॉकाटील, बजरीगर और फेनीपीक मिले हैं।