2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

15-20 साल से ज्यादा पुराने कंडम वाहनों के लाखों नंबर आज भी जिंदा

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ग्वालियर (आरटीओ) के रिकॉर्ड में फिलहाल 8 लाख से अधिक दो और चार पहिया वाहन सक्रिय दर्ज हैं,

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rahul Singh

Mar 02, 2026

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ग्वालियर (आरटीओ) के रिकॉर्ड में फिलहाल 8 लाख से अधिक दो और चार पहिया वाहन सक्रिय दर्ज हैं,

नंबर ट्रांसफर प्रक्रिया अधर में, आरटीओ के पास भी नहीं है ऐसे वाहनों की संख्या

ग्वालियर. अगर आपका वाहन एमपी-07 ए, बी या किसी पुरानी सीरीज में पंजीकृत है और 15-20 साल बाद कबाड़ हो चुका है या बेच दिया गया है, तो संभव है कि उसका पंजीयन नंबर अब भी सरकारी रिकॉर्ड में ‘एक्टिव’ दिख रहा हो। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) के आंकड़ों के अनुसार शहर में 8 लाख से अधिक दो और चार पहिया वाहन सक्रिय दर्ज हैं, लेकिन इनमें से कितने वास्तव में सड़क पर चल रहे हैं और कितने कंडम हो चुके हैं, इसका सटीक डेटा उपलब्ध नहीं है।

अनुमान है कि करीब 1.5 से 2 लाख वाहन 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं। बड़ी संख्या में ऐसे वाहन हैं जिन्हें मालिक वर्षों पहले बेच चुके हैं या जो कबाड़ हो गए, लेकिन उनका पंजीयन निरस्त (Registration Cancellation) नहीं कराया गया। परिणामस्वरूप लाखों नंबर कागजों में ‘जिंदा’ हैं।

नंबर ट्रांसफर प्रक्रिया भी अधर में

पुराने वाहन नंबर को नए वाहन पर ट्रांसफर करने की प्रक्रिया भी सुचारु रूप से शुरू नहीं हो सकी है। इससे न तो पुराने नंबर पूरी तरह निरस्त हो पा रहे हैं और न ही नई सीरीज में व्यवस्थित रूप से शामिल हो पा रहे हैं। नंबर सीरीज मैनेजमेंट पर भी इसका असर पड़ रहा है।

स्क्रैप पॉलिसी का सीमित असर

केंद्र की वाहन स्क्रैप नीति लागू होने के बावजूद अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर और स्पष्ट निरस्तीकरण प्रक्रिया की कमी से जमीनी असर सीमित है। जब तक कंडम वाहनों का रिकॉर्ड अपडेट नहीं होगा, सक्रिय वाहनों की वास्तविक संख्या सामने नहीं आएगी।

एचएसआरपी और डेटा लिंकिंग की धीमी रफ्तार

2019 से पहले पंजीकृत वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) अनिवार्य है, लेकिन बड़ी संख्या में वाहन अब भी बिना HSRP के चल रहे हैं। करीब दो लाख से अधिक वाहन मोबाइल और आधार से लिंक नहीं हैं, जिससे रिकॉर्ड अपडेट में बाधा आ रही है।

आरटीओ विक्रम जीत सिंह कंग के अनुसार, वाहन को स्क्रैप कराने के बाद पुराना नंबर सुरक्षित रखा जा सकता है, लेकिन प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है। यदि वाहन अनुपयोगी हो चुका है तो उसका पंजीयन निरस्त कराना आवश्यक है, अन्यथा भविष्य में कानूनी और प्रशासनिक दिक्कतें आ सकती हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

02 Mar 2026 12:48 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / 15-20 साल से ज्यादा पुराने कंडम वाहनों के लाखों नंबर आज भी जिंदा

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

हवाला कारोबारी ने रची एजेंट को लूटने की कहानी, इधर पैसा दिया उधर लूटा

हवाला के काले खेल में भरोसे की आड़ लेकर की गई 5 लाख रुपए की लूट का खुलासा
ग्वालियर

भद्रा मुख त्यागकर कल ही किया जाएगा होलिका दहन

ग्वालियर

एक साल में बढ़ गए 58 गिद्ध, पहले थे 244, अब हो गए 302, तिघरा का क्षेत्र बना सुरक्षित ठिकाना

एक साल में बढ़ गए 58 गिद्ध, पहले थे 244, अब हो गए 302, तिघरा का क्षेत्र बना सुरक्षित ठिकाना
ग्वालियर

हाईवे पर ट्रक के 'तांडव' का VIDEO, कार को करीब डेढ़ किमी तक घसीटा

GWALIOR
ग्वालियर

‘सोनी तोमर’ Insta ID से महिला वकील को आ रहे अश्लील फोटो-वीडियो, सावधान !

Insta ID
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.