हुरावली प्रधानमंत्री आवास में बिजली अटकी, तैयार फ्लैटों का इंतजार लंबा, पत्रबाजी में उलझा प्रोजेक्ट

नगर निगम जहां सब-स्टेशन निर्माण में देरी के लिए बिजली कंपनी को जिम्मेदार ठहरा रहा है, वहीं बिजली कंपनी ने स्पष्ट किया है कि नियमानुसार सभी तकनीकी जानकारियां और शर्तें पहले ही निगम को बता दी थीं। बिजली कंपनी की टीम ने निगम अधिकारियों के साथ मौके पर संयुक्त सर्वे भी किया था और बैठक कर सब-स्टेशन निर्माण, लोड क्षमता तथा 33 केवी लाइन कनेक्टिविटी से जुड़ी सभी तकनीकी ङ्क्षबदुओं की जानकारी विस्तार से दे दी थी। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी है और फिलहाल केवल पत्राचार का दौर चल रहा है।