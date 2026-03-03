क्रिप्टो में मुनाफे का झांसा देकर 29 लाख की ठगी, फाइनेंस कंपनी कर्मचारी बना शिकार

झांसी रोड निवासी मनीष कुमार के अनुसार, करीब डेढ़ साल पहले उन्हें एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को सत्यम मिश्रा बताया और क्रिप्टोकरेंसी में निवेश का प्रस्ताव दिया। मनीष पहले से म्यूचुअल फंड में निवेश करते थे। आरोपी ने उन्हें अधिक मुनाफे का झांसा देकर “डॉट ब्लॉक्स लैब” नामक कंपनी को सरकारी मान्यता प्राप्त बताते हुए भरोसा दिलाया। विश्वास जीतने के लिए उसने अपना आधार कार्ड भी भेजा।