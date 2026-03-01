वीसी में निशुल्क किताबों व शिक्षकों के प्रमोशन पर 5 को होगा मंथन

प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था और आगामी शैक्षणिक सत्र की तैयारियों को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने कमर कस ली है। माध्यमिक शिक्षा राजस्थान के निदेशक सीताराम जाट ने 5 मार्च को प्रदेशभर के शिक्षा अधिकारियों की एक अहम समीक्षा बैठक बुलाई है। यह बैठक शाम 4:30 बजे से 6:30 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी। बैठक में प्रदेश के सभी संयुक्त निदेशक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (सीडीईओ), जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ), डायट के प्रधानाचार्य, सीबीईओ और सभी पीईईओ व यूसीईईओ को अनिवार्य रूप से संबंधित डीओआईटी केंद्रों से जुड़ने के निर्देश दिए गए हैं।