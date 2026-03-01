विश्वशांति यज्ञ में दी 1008 आहुतियां, भक्तिभाव से गूंजा शहर; स्वर्ण रथ पर निकले श्रीजी

भीलवाड़ा के आरके कॉलोनी स्थित आदिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर में श्रीसिद्ध चक्र मण्डल विधान पूजन का समापन विश्वशांति यज्ञ के साथ हुआ। यज्ञ में दी गई अष्टांग धूप की 1008 आहुतियों से संपूर्ण वातावरण सुगंधित हो उठा।मुख्य हवन कुंड पर सौधर्म इंद्र अजय-नीना पंचोली एवं महायज्ञनायक महेंद्र-सुमन सेठी ने आहुतियां दीं। पंडित जयकुमार जैन के निर्देशन में महायज्ञनायक ने पुण्यावाचन की क्रिया के तहत चांदी की परात में मिट्टी के कुंभ से जल क्षेपण किया। इससे पूर्व आठवें वलय की पूजा में भगवान के श्रीधराय, मरणभयनिवारणाय से लेकर गमुकाय तक 424 अर्घ्य चढ़ाए गए। आठवें वलय के 1024 गुणों का अंतिम अर्घ्य भक्तिभाव से जय-जयकारों के साथ अर्पित किया गया। विधान पूजन में भगवान के गुणों के कुल 2040 श्रीफल अर्पित कर पूजा संपन्न की गई। संयोजक मिश्रीलाल, कमलादेवी एवं संजय अग्रवाल परिवार ने सुबह भगवान का प्रथम अभिषेक एवं वृहद शांतिधारा की।