भीलवाड़ा के पंचमुखी मोक्षधाम में अनोखी होली: चिता भस्म से खेली गई श्रद्धा और भक्ति की होली

मंदिर के पुजारी संतोष कुमार के अनुसार चिता भस्म अर्पित करने और प्रसाद स्वरूप ग्रहण करने से काल, क्लेश, रोग और दोषों का नाश होता है तथा जीवन में सुख-समृद्धि आती है। श्रद्धालु पहले भस्म बाबा को अर्पित करते हैं, फिर भैरव बाबा की पालकी विभिन्न श्मशान घाटों पर रुकती है, जहां आरती कर आशीर्वाद लिया जाता है। ढोल-नगाड़ों और डीजे की धुन पर श्रद्धालु भक्ति और उत्साह में झूमते नजर आए। श्मशान में मनाई जाने वाली यह अनोखी होली अब दूर-दूर तक प्रसिद्ध हो चुकी है। हर वर्ष बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचकर बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और प्रसाद स्वरूप भस्म अपने घर ले जाकर सुख-समृद्धि की कामना करते हैं।