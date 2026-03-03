आदिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर में गूंजे जयकारे, भगवान के 1024 गुणों का हुआ गुणगान

विधान पूजन के दौरान भगवान के दिव्य गुणों के प्रतीक स्वरूप कुल 2040 श्रीफल चढ़ाकर विशेष पूजा की गई। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ श्रावकसनतकुमार पाटनी ने भगवान की शांतिधारा की, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में जैन समाज के धर्मावलंबी उपस्थित रहे। मंगलवार को विधान का भव्य समापन होगा। विश्व शांति की कामना के साथ विश्वशांति महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। सुबह अभिषेक, शांतिधारा के पश्चात महायज्ञ की पूर्णाहुति दी जाएगी। श्रद्धा की धार: जब मंत्रों की गूंज और श्रद्धालुओं की अगाध आस्था मिलती है, तो पूरा वातावरण सकारात्मकता से भर जाता है। सिद्धचक्र मण्डल विधान आत्म-कल्याण का मार्ग है।