दो क्विंटल डोडाचूरा जब्त, हरियाणा के दो आरोपी गिरफ्तार

चित्तौड़गढ़ जिले की बस्सी थाना पुलिस ने 200 किलो से अधिक डोडाचुरा से भरी कार को जब्त कर हरियाणा के दो तस्कर गिरफ्तार किए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत बस्सी थाना पुलिस ने रविवार रात्रि नाकाबंदी के दौरान एक कार को जब्त कर 10 कट्टो में भरा 200 किलो 820 ग्राम डोडाचूरा जब्त कर हरियाणा निवासी मोहित सिंह (24) जाट फरमाना खास थाना मेहम जिला रोहतक व शमशेर (25) जाट निवासी पुठर थाना इसराना जिला पानीपत को गिरफ्तार किया है।