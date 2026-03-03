3 मार्च 2026,

मंगलवार

भीलवाड़ा

सांवरिया सेठ के भंडारे में निकले 10.65 करोड़

दूसरे दौर की गणना 5 मार्च को, डेढ़ माह बाद खोला गया था भंडारा चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया स्थित प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलियाजी मंदिर में सोमवार को कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के अवसर पर डेढ़ माह बाद भंडार खोला गया और चढ़ावा राशि की गणना का काम शुरू हुआ। मंदिर मंडल की मुख्य कार्यकारी अधिकारी [&hellip;]

Google source verification

भीलवाड़ा

Suresh Jain

Mar 03, 2026

दूसरे दौर की गणना 5 मार्च को, डेढ़ माह बाद खोला गया था भंडारा

चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया स्थित प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलियाजी मंदिर में सोमवार को कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के अवसर पर डेढ़ माह बाद भंडार खोला गया और चढ़ावा राशि की गणना का काम शुरू हुआ। मंदिर मंडल की मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रभा गौतम मंदिर मंडल अध्यक्ष हज़ारी दास वैष्णव व मंदिर बोर्ड के पदाधिकारियों, मंदिर और बैंक कर्मचारियों की मौजूदगी में कड़ी सुरक्षा के बीच दान पत्र खोला गया। पहले चरण की गणना मंदिर के सत्संग भवन में हुई। पहले दौर की गणना के बाद 10 करोड़ 65 लख रुपए की दानराशि भंडारे से प्राप्त हुई‌ है।‌ शेष दान राशि की गणना 5 मार्च को की जाएगी ।

03 Mar 2026 09:03 am

03 Mar 2026 09:02 am

आदिनाथ दिगम्बर जैन मंदिर में गूंजे जयकारे, भगवान के 1024 गुणों का हुआ गुणगान

Cheers resounded at the Adinath Digambar Jain Temple, praising the 1024 qualities of the Lord.
भीलवाड़ा

शाहपुरा में भक्तिभाव से जली होली, ‘होले’ सेंककर मांगी सुख-समृद्धि की कामना

Holi was celebrated with devotion in Shahpura, people wished for happiness and prosperity by baking 'Hole'.
भीलवाड़ा

13 दिन तक बरसेगा फागुनी रंग, भीलवाड़ा में निकलेगी ‘मुर्दे की सवारी, मांडल में दिखेगा नाहर नृत्य

The colors of Phaguni will rain for 13 days, 'Murde ki Sawari' will be taken out in Bhilwara, Nahar dance will be seen in Mandal.
भीलवाड़ा

अनोखी मिसाल: यहां पेड़ों को नहीं ‘अहंकार’ को जलाते हैं लोग, चांदी की होलिका की होती है पूजा

A unique example: Here, people burn their ego, not trees; a silver Holika is worshipped.
भीलवाड़ा

दो क्विंटल डोडाचूरा जब्त, हरियाणा के दो आरोपी गिरफ्तार

Two quintals of dodachura seized, two accused from Haryana arrested
भीलवाड़ा
