सांवरिया सेठ के भंडारे में निकले 10.65 करोड़

10.65 crore rupees were found in the food distribution of Sanwariya Seth.
चित्तौड़गढ़ जिले के मंडफिया स्थित प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलियाजी मंदिर में सोमवार को कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के अवसर पर डेढ़ माह बाद भंडार खोला गया और चढ़ावा राशि की गणना का काम शुरू हुआ। मंदिर मंडल की मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रभा गौतम मंदिर मंडल अध्यक्ष हज़ारी दास वैष्णव व मंदिर बोर्ड के पदाधिकारियों, मंदिर और बैंक कर्मचारियों की मौजूदगी में कड़ी सुरक्षा के बीच दान पत्र खोला गया। पहले चरण की गणना मंदिर के सत्संग भवन में हुई। पहले दौर की गणना के बाद 10 करोड़ 65 लख रुपए की दानराशि भंडारे से प्राप्त हुई है। शेष दान राशि की गणना 5 मार्च को की जाएगी ।
