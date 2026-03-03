भीलवाड़ा में खौफनाक या आध्यात्मिक? आधी रात श्मशान में धधकती चिताओं के बीच खेली गई ‘भस्म होली’, नजारा देख दंग रह गए लोग

मंदिर के पुजारी रवि कुमार ने बताया कि जिस तरह विश्व प्रसिद्ध काशी के मणिकर्णिका घाट पर महाकाल के भक्त चिता भस्म से होली खेलते हैं। ठीक उसी तर्ज पर भीलवाड़ा में भी बाबा मसानियां भैरव के सान्निध्य में यह आयोजन होता है। भक्तों का मानना है कि भस्म होली खेलने से बाबा भैरव प्रसन्न होते हैं और जीवन के समस्त कष्टों का नाश होता है।