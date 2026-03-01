ग्रहण के चलते 10 घंटे बंद रहे देव-दर्शन

भीलवाड़ा में मंगलवार को चंद्रग्रहण और सूतक काल का गहरा असर देखने को मिला। ग्रहण के कारण सुबह 9 बजे से ही सभी प्रमुख मंदिरों के पट बंद कर दिए गए। दिनभर भगवान और भक्त के बीच दूरी बनी रही। आम दिनों में जहां मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ रहती है, वहीं मंगलवार को दिनभर सन्नाटा पसरा रहा। शाम को 7 बजे ग्रहण मोक्ष और मंदिरों के शुद्धिकरण के बाद ही देव-दर्शन सुलभ हो सके। पूर्णिमा और मंगलवार का संयोग होने के कारण शाम को मंदिरों में दर्शनार्थियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।