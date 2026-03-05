गोरखपुर में फॉर्च्यूनर का कहर…स्कूटी सवार MBBS छात्र को उड़ाया, आधे घंटे तक ओवरब्रिज की रेलिंग पर लटकती रही लाश

पुलिस अधिकारियों ने सीसीटीवी फुटेज से ट्रेस कर फॉर्च्यूनर UP 32 LR 0013 को सीज चालक को हिरासत में ले लिया, और उसकी पहचान गीडा थानाक्षेत्र निवासी गोल्डेन साहनी के रूप में हुई है। पुलिस ने चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना के बाद जिला अस्पताल की मोर्चरी में SP सिटी अभिनव त्यागी पहुंचे। उन्होंने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी चालक को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।