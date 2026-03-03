इनवेस्ट के लिए आयोजित बेबीनार में पहुंची पुलिस…दो जालसाज गिरफ्तार, दोगुने लाभ का झांसा देकर ऐंठते थे रुपए

सोमवार को रामगढ़ताल थाना पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन में दोगुना मुनाफा दिलाने के झांसा देकर करोड़ों रुपये एंठने वाले दो जालसाजों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने एक लैपटॉप और दो मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस की जांच पड़ताल में सामने आया कि आरोपियों ने फर्जी वेबिनार आयोजित कर निवेशकों से अवैध रूप से धन इकट्ठा किया था।