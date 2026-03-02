2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

गोरखपुर CMO बन मांग रहा है पैसा, लखीमपुर और महाराष्ट्र से भी जुड़ा तार…दर्ज हुआ मुकदमा, आरोपी की तलाश में लगी पुलिस

गोरखपुर में CMO के नाम पर जालसाजी का नया खेल सामने आया, बता दें कि एक मेडिकल संचालक के पास CMO बन एक व्यक्ति ने फोन कर पैसे की डिमांड की

less than 1 minute read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Mar 02, 2026

Up news, गोरखपुर

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, CMO office

गोरखपुर में साइबर जालसाजी का हैरान करने वाला मामला आया है। यहां एक ठग ने CMO डॉ. राजेश झा बन एक मेडिकल संचालक से रुपये मांगने की कोशिश किया।

फोन के बाद घबड़ाए संचालक ने किसी परिचय से CMO से संपर्क कर उन्हें मामले की जानकारी दिया। जालसाजी का गम्भीर मामला देख CMO ने कैंट थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है।

CMO ने खुद दर्ज कराया जालसाजी का मुकदमा

पुलिस सूत्रों के मुताबिक CMO डॉ. राजेश झा की तहरीर के अनुसार, मोबाइल नंबर 8419022640 से अज्ञात व्यक्ति विभिन्न लोगों को फोन कर खुद को डॉ. राजेश झा बताते हुए धन की मांग कर रहा था।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यह नंबर उनका नहीं है और उनके नाम का दुरुपयोग कर साइबर फ्रॉड का प्रयास किया जा रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तत्काल केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

सर्विलांस पर महाराष्ट्र में मिला लोकेशन

पुलिस ने जब यह नंबर सर्विलांस पर लगाया तब जांच में सामने आया कि जिस नंबर से कॉल की जा रही थी। वह लखीमपुर खीरी निवासी एक व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है और वर्तमान यह नम्बर महाराष्ट्र में चल रहा है। पुलिस का कहना है कि अब तक किसी से रुपये ठगे जाने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन धन उगाही का प्रयास स्पष्ट है।

CO कैंट बोले…जल्द गिरफ्तार होगा आरोपी

CO कैंट योगेंद्र सिंह के मुताबिक, आरोपी की तलाश के लिए टीम गठित कर दी गई है। साइबर सेल की मदद से कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सिम पंजीकरण की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी की पहचान कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

ये भी पढ़ें

उन्नाव में भीषण हादसा: आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बस और ट्रक में टक्कर, तीन की मौत 11 घायल
उन्नाव
सड़क दुर्घटना में तीन की मौत फोटो सोर्स- पत्रिका

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Mar 2026 02:17 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर CMO बन मांग रहा है पैसा, लखीमपुर और महाराष्ट्र से भी जुड़ा तार…दर्ज हुआ मुकदमा, आरोपी की तलाश में लगी पुलिस

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सीएम योगी की अगुवाई में आज निकलेगी प्रह्लाद की भव्य शोभायात्रा, 60 किलों गुलाब के फूलों से खेली जाएगी पुष्प होली

Up news, cm yogi
गोरखपुर

सोमवार को आयेंगे सीएम योगी, होलिका दहन से लेकर भगवान नृसिंह की शोभायात्रा में होंगे शामिल

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में करंट से झुलसे बच्चे को बचाने में गई मां की भी जान…उजड़ गया परिवार, मचा कोहराम

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

इंटर के छात्र अंकुश की हत्या को लेकर फूटा परिजनों का गुस्सा…शव रखकर प्रदर्शन, अधिकारियों से तीखी नोंकझोंक

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में वकील की पीट-पीटकर हत्या, क्षेत्र में भारी तनाव…जल निकासी को लेकर शुरू हुआ विवाद हो गया खूनी

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.