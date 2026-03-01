1 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

सोमवार को आयेंगे सीएम योगी, होलिका दहन से लेकर भगवान नृसिंह की शोभायात्रा में होंगे शामिल

सामाजिक समरसता का स्नेह बांटने के लिए ही गोरक्षपीठाधीश्वर दशकों से होलिकोत्सव (भगवान नृसिंह शोभायात्रा) में शामिल होते रहे हैं। 1996 से 2019 तक शोभायात्रा का नेतृत्व करने वाले योगी वर्ष 2020 और 2021 के होलिकोत्सव में लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए इसमें शामिल नहीं हुए थे।

less than 1 minute read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Mar 01, 2026

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स : सोशल मीडिया, भगवान नृसिंह की शोभा यात्रा में सीएम योगी होंगे शामिल

सीएम योगी आदित्यनाथ सोमवार की सुबह लगभग ग्यारह बजे गोरखपुर आएंगे, वह होली तक गोरखपुर में ही रहेंगे। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे।

सीएम सोमवार को होलिका दहन के अवसर पर पांडेयहाता से निकलने वाली भक्त प्रह्लाद की शोभायात्रा तथा 4 मार्च की सुबह घंटाघर से निकलने वाली भगवान नृसिंह की रंगभरी शोभायात्रा में शामिल होंगे।

सीएम इस दौरान फूलों की होली भी खेलेंगे। भगवान नृसिंह की शोभायात्रा में सीएम अबीर-गुलाल से होली खेलेंगे। सोमवार को आने के बाद सीएम मंदिर में ही रहेंगे।

इस दौरान अधिकारियों के साथ अनौपचारिक बैठक कर विकास कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद शाम को होलिका दहन के अवसर पर पांडेयहाता से निकलने वाली भक्त प्रह्लाद शोभायात्रा में शामिल होंगे।

होली के दिन करेंगे भगवान नृसिंह यात्रा को करेंगे रवाना

होली के दिन 4 मार्च की सुबह सीएम घंटाघर पहुंचेंगे और वहां से निकलने वाली भगवान नृसिंह की रंगभरी शोभायात्रा को रवाना करेंगे। इस दौरान वह लोगों को होली की शुभकामनाएं देंगे।

इन शोभायात्राओं में समतामूलक समाज का प्रतिबिंब नजर आता है। रंगों के प्रतीक रूप में उमंग व उल्लास का पर्व होली गोरक्षपीठ के सामाजिक समरसता अभियान का ही एक हिस्सा है।

शोभायात्रा की शुरुआत संघ के प्रचारक नाना जी देशमुख ने किया था

गोरखपुर में भगवान नृसिंह रंगोत्सव शोभायात्रा की शुरुआत अपने गोरखपुर प्रवासकाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक नानाजी देशमुख ने 1944 में की थी।

गोरखनाथ मंदिर में होलिकादहन की राख से होली मनाने की परंपरा इसके काफी पहले से जारी थी। नानाजी का यह अभियान होली के अवसर पर फूहड़ता दूर करने के लिए था। नानाजी के अनुरोध पर इस शोभायात्रा का गोरक्षपीठ से भी गहरा जुड़ाव हो गया।

ये भी पढ़ें

ग्लोबल जंग का लोकल असर: मुरादाबाद के 2400 निर्यातकों पर मंडराया हजारों करोड़ के नुकसान का खतरा!
मुरादाबाद
up exporters hit by iran israel us war

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

01 Mar 2026 05:15 pm

Published on:

01 Mar 2026 03:08 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / सोमवार को आयेंगे सीएम योगी, होलिका दहन से लेकर भगवान नृसिंह की शोभायात्रा में होंगे शामिल

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गोरखपुर में करंट से झुलसे बच्चे को बचाने में गई मां की भी जान…उजड़ गया परिवार, मचा कोहराम

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

इंटर के छात्र अंकुश की हत्या को लेकर फूटा परिजनों का गुस्सा…शव रखकर प्रदर्शन, अधिकारियों से तीखी नोंकझोंक

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में वकील की पीट-पीटकर हत्या, क्षेत्र में भारी तनाव…जल निकासी को लेकर शुरू हुआ विवाद हो गया खूनी

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर मेडिकल कालेज में इंटर्न डॉक्टरों की खुलेआम गुंडागर्दी, नर्सिंग स्टाफ को बुरी तरह पीटे…कालेज प्रबंधन मामले को मैनेज करने में लगा

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

नगर निगम की 17वीं बोर्ड बैठक में 1878 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी, पार्षद निधि एक करोड़ करने की मांग को लेकर हंगामा

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.