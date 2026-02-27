गोरखपुर मेडिकल कालेज में इंटर्न डॉक्टरों की खुलेआम गुंडागर्दी, नर्सिंग स्टाफ को बुरी तरह पीटे…कालेज प्रबंधन मामले को मैनेज करने में लगा

जानकारी के मुताबिक गुरुवार को दोपहर करीब 2 बजे सर्जरी विभाग का एक इंटर्न डॉक्टर ट्रॉमा वार्ड में इंजेक्शन लेने पहुंचा। वह एक साथ पूरा पैकेट ले जाने लगा। ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ ने उसे रोका और कहा कि जितनी जरूरत हो उतनी ही दवा ले जाए, क्योंकि सभी दवाओं का रिकॉर्ड वार्ड में दर्ज किया जाता है। इसी बात को लेकर बहस शुरू हुई। नर्सिंग स्टाफ का आरोप है कि बहस बढ़ने पर इंटर्न डॉक्टर ने अपने कई साथियों को बुला लिया।