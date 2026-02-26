रिटायर्ड महिला डॉक्टर से साइबर ठगों ने हड़पे 1.58 करोड़…सात दिनों तक वीडियो कॉल पर रहीं ऑनलाइन, एफडी तुड़वाकर भेजती रहीं रकम

कॉलर ने कथित तौर पर केनरा बैंक में 50 लाख रुपये के लेन-देन और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए उन्हें अदब में ले लिया। साइबर ठगों ने पीड़िता को लगातार निगरानी में रखने, किसी से बात न करने और घर से बाहर न निकलने का दबाव बनाया। बताया गया कि सारा पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जांच के लिए जा रहा है, जांच पूरी होने पर वापस आ जाएगा।