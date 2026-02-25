एम्स के नॉर्थ ईस्ट की छात्रा ने इंस्टा पर लिखा…थैंक्यू गोरखपुर पुलिस, बैड टच के आरोपियों को 24 घंटे में दबोचा गया

नाफोर्ड ने इस मामले में तत्काल एक्शन लेने और आरोपियों की गिरफ्तारी पर सीएम योगी और अन्य अधिकारियों को धन्यवाद दिया। सोशल मीडिया हैंडल X पर गोरखपुर पुलिस की पोस्ट को री-पोस्ट करते हुए लिखा कि एक बार फिर हम सीएम योगी, एडीजी गोरखपुर, डीजीपी यूपी, गोरखपुर पुलिस, डीआईजी गोरखपुर को उनके सक्रिय, त्वरित और निर्णायक हस्तक्षेप के लिए एक बार फिर हार्दिक धन्यवाद देते हैं।