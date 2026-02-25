25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

गोरखपुर

एम्स के नॉर्थ ईस्ट की छात्रा ने इंस्टा पर लिखा…थैंक्यू गोरखपुर पुलिस, बैड टच के आरोपियों को 24 घंटे में दबोचा गया

गोरखपुर में नार्थ ईस्ट की एम्स के डॉक्टर के साथ मनचलों ने छेड़खानी की, डांटने के बाद उनकी हरकतों को अनदेखा कर दिया पर जब वह बाहर निकलीं तो आरोपियों ने फिर से उनका पीछा करना शुरू कर दिया। एम्स गेट पर बैड टच, जान से मारने की धमकी देने लगे।

गोरखपुर

image

anoop shukla

Feb 25, 2026

Up news, gorakhpur police

फोटो सोर्स: पत्रिका, छेड़खानी के तीनों अभियुक्त

गोरखपुर में बीते दिनों एक शर्मनाक घटना हुई जिसमें तीन मनचलों ने मार्केट कर के वापस कालेज लौट रही एम्स गोरखपुर में पढ़ने वाली नॉर्थ ईस्ट की छात्रा के साथ लगातार दो किमी तक पीछा कर छेड़खानी करते रहे, एम्स कालेज पहुंचने पर एक युवक ने अपनी टीशर्ट उतार कर पीड़िता से बैड टच किये।

दूसरे दिन सुबह जब एम्स प्रबंधन को मालूम चला तो वहां की संस्था नाफोर्ड ने सीएम को पूरा मामला ट्वीट कर न्याय की गुहार लगाई। मामला वायरल होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, पुलिस ने जांच पड़ताल कर तीन अभियुक्तों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया।

इंस्टा पर एम्स की मेडिकल छात्रा ने शेयर किया यह पोस्ट

नॉर्थ ईस्ट की रहने वाली एम्स की महिला डॉक्टर ने इंस्टाग्राम पर लिखा- “मैं मजबूती से खड़ी रही। 24 घंटे के अंदर ही दोषियों की पहचान कर उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। गलत करने वाले अब सलाखों के पीछे हैं। कानून से जब आप उससे काम करने के लिए मांग करते हैं, तो वह आपकी डिमांड पूरी करता है।”

नाफोर्ड ने X पर दिया गोरखपुर पुलिस को हार्दिक धन्यवाद

नाफोर्ड ने इस मामले में तत्काल एक्शन लेने और आरोपियों की गिरफ्तारी पर सीएम योगी और अन्य अधिकारियों को धन्यवाद दिया। सोशल मीडिया हैंडल X पर गोरखपुर पुलिस की पोस्ट को री-पोस्ट करते हुए लिखा कि एक बार फिर हम सीएम योगी, एडीजी गोरखपुर, डीजीपी यूपी, गोरखपुर पुलिस, डीआईजी गोरखपुर को उनके सक्रिय, त्वरित और निर्णायक हस्तक्षेप के लिए एक बार फिर हार्दिक धन्यवाद देते हैं।

Published on:

25 Feb 2026 03:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / एम्स के नॉर्थ ईस्ट की छात्रा ने इंस्टा पर लिखा…थैंक्यू गोरखपुर पुलिस, बैड टच के आरोपियों को 24 घंटे में दबोचा गया

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

