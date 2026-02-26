इंटर के छात्र की हत्या, 12वीं का पेपर देकर निकला था अंकुश, युवक ने सिर पर मारी ईंट

मामला बढ़ने पर मौका देख आरोपित ने ईंट से अंकुश के सिर पर मार दिया जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ा। आनन-फानन में वहां मौजूद लोग अस्पताल ले गए, जहां से हालत गंभीर देख लखनऊ रेफर कर दिया गया जहां देर रात उसने दम तोड़ दिया। उसकी मौत की सूचना मिलते ही घर में कोहराम मचा हुआ है। मृतक के भाई अमन सिंह ने कोतवाली थाने में आरोपित पर हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया है।