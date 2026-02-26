26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

इंटर के छात्र की हत्या, 12वीं का पेपर देकर निकला था अंकुश, युवक ने सिर पर मारी ईंट

गोरखपुर में बुधवार को प्रतिष्ठित इंटर कालेज में इंटर की परीक्षा के बाद दो छात्रों में खूनी झड़प हो गई। इस दौरान एक छात्र के सिर पर ईंट से वार किया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Feb 26, 2026

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, मृतक छात्र

गोरखपुर के डीबी इंटर कॉलेज कैंपस में बुधवार को 12 वीं परीक्षा समाप्त होने के बाद दो छात्रों के बीच मारपीट हो गई। सिर पर ईंट से मार कर घायल किए गए छात्र अंकुश सिंह की लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई। कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपित नाबालिग छात्र को गिरफ्तार कर लिया है।

परीक्षा खत्म होने के बाद दो छात्रों की भिड़ंत

जानकारी के मुताबिक घटना बुधवार शाम करीब पांच बजे डीवी इंटर कॉलेज में हुई। इंटरमीडिएट की परीक्षा समाप्त हुई होने के बाद सेंट मेरीज कॉन्वेंट कॉलेज का छात्र अंकुश सिंह पार्किंग में पहुंचा, तभी नीना थापा इंटर कॉलेज के छात्र से उसकी कहासुनी हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी।

मामला बढ़ने पर मौका देख आरोपित ने ईंट से अंकुश के सिर पर मार दिया जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ा। आनन-फानन में वहां मौजूद लोग अस्पताल ले गए, जहां से हालत गंभीर देख लखनऊ रेफर कर दिया गया जहां देर रात उसने दम तोड़ दिया। उसकी मौत की सूचना मिलते ही घर में कोहराम मचा हुआ है। मृतक के भाई अमन सिंह ने कोतवाली थाने में आरोपित पर हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया है।

अभिनव त्यागी, SP सिटी

SP सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि अंकुश पादरी बाजार के पटेल नगर का रहने वाला था। घटना की जानकारी पुलिस को रात में दी गई। नाबालिग आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है, आगे की कारवाई जारी है।

ये भी पढ़ें

25 लाख की चोरी का पर्दाफाश, शाही पुलिस से बदमाशों की मुठभेड़, दो दबोचे, एक के पैर में लगी गोली
बरेली
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

26 Feb 2026 04:11 pm

Published on:

26 Feb 2026 02:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / इंटर के छात्र की हत्या, 12वीं का पेपर देकर निकला था अंकुश, युवक ने सिर पर मारी ईंट

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

रिटायर्ड महिला डॉक्टर से साइबर ठगों ने हड़पे 1.58 करोड़…सात दिनों तक वीडियो कॉल पर रहीं ऑनलाइन, एफडी तुड़वाकर भेजती रहीं रकम

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में महिला को कुचलते निकली ट्रैक्टर ट्राली, पति भी बाइक से गिरकर गंभीर रूप से घायल…परिजनों में कोहराम

Gorakhpur, accideent news
गोरखपुर

एम्स के नॉर्थ ईस्ट की छात्रा ने इंस्टा पर लिखा…थैंक्यू गोरखपुर पुलिस, बैड टच के आरोपियों को 24 घंटे में दबोचा गया

Up news, gorakhpur police
गोरखपुर

गोरखपुर में सौतेली माँ ने कुल्हाड़ी से मासूम को काट डाला, शव के पास सिंदूर से लगा रखी थी टीका…गाँव में दहशत

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

इंडो-नेपाल बॉर्डर पर पहुँचे ADG गोरखपुर जोन, सुरक्षा में लापरवाही पर दिये सख्त चेतावनी…नेपाल चुनाव पर सीमा सुरक्षा की किये समीक्षा

Up news, ADG गोरखपुर
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.