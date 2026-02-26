इंटर के छात्र की हत्या, 12वीं का पेपर देकर निकला था अंकुश, युवक ने सिर पर मारी ईंट

फोटो सोर्स: पत्रिका, मृतक छात्र
गोरखपुर के डीबी इंटर कॉलेज कैंपस में बुधवार को 12 वीं परीक्षा समाप्त होने के बाद दो छात्रों के बीच मारपीट हो गई। सिर पर ईंट से मार कर घायल किए गए छात्र अंकुश सिंह की लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई। कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपित नाबालिग छात्र को गिरफ्तार कर लिया है।
जानकारी के मुताबिक घटना बुधवार शाम करीब पांच बजे डीवी इंटर कॉलेज में हुई। इंटरमीडिएट की परीक्षा समाप्त हुई होने के बाद सेंट मेरीज कॉन्वेंट कॉलेज का छात्र अंकुश सिंह पार्किंग में पहुंचा, तभी नीना थापा इंटर कॉलेज के छात्र से उसकी कहासुनी हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी।
मामला बढ़ने पर मौका देख आरोपित ने ईंट से अंकुश के सिर पर मार दिया जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ा। आनन-फानन में वहां मौजूद लोग अस्पताल ले गए, जहां से हालत गंभीर देख लखनऊ रेफर कर दिया गया जहां देर रात उसने दम तोड़ दिया। उसकी मौत की सूचना मिलते ही घर में कोहराम मचा हुआ है। मृतक के भाई अमन सिंह ने कोतवाली थाने में आरोपित पर हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया है।
SP सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि अंकुश पादरी बाजार के पटेल नगर का रहने वाला था। घटना की जानकारी पुलिस को रात में दी गई। नाबालिग आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है, आगे की कारवाई जारी है।
