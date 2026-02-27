गोरखपुर में वकील की पीट-पीटकर हत्या, क्षेत्र में भारी तनाव…जल निकासी को लेकर शुरू हुआ विवाद हो गया खूनी

इस घटना के बाद मृतक अग्निवेश सिंह के भाई नीतीश सिंह ने आरोप लगाया है कि उनके भाई की पीट-पीटकर हत्या की गई है। यह विवाद जल निकासी को लेकर शुरू हुआ था, जो बाद में मारपीट में बदल गया। इस झड़प में दूसरे पक्ष के संजय सिंह भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।