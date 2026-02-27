27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सम्भल

इज्जत के नाम पर बेटी की हत्या: प्रेम की कीमत चुकानी पड़ी रूपजहां को, पिता-बेटों ने मिलकर रची खौफनाक साजिश

Sambhal News: यूपी के संभल में प्रेम संबंध के चलते युवती रूपजहां की ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

2 min read
Google source verification

सम्भल

image

Mohd Danish

Feb 27, 2026

honor killing sambhal roopjahan murder

इज्जत के नाम पर बेटी की हत्या..

Honor Killing in Sambhal: उत्तर प्रदेश के संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र स्थित मतावली पट्टी जग्गू गांव से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गांव की रहने वाली युवती रूपजहां की निर्मम हत्या कर दी गई। यह मामला सामने आते ही पूरे गांव में मातम और दहशत का माहौल बन गया। युवती की हत्या के पीछे परिवार की ‘इज्जत’ को लेकर की गई साजिश सामने आई है, जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया।

पिता की गिरफ्तारी, कबूलनामा बना बड़ा सबूत

पुलिस ने रूपजहां की हत्या में शामिल उसके पिता नौशे को गिरफ्तार कर गुरुवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी पिता ने चौंकाने वाला बयान दिया। उसने कहा कि उसे बेटी की मौत का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि वह पूरे गांव में परिवार की बदनामी कर रही थी। आरोपी के इस बयान ने साफ कर दिया कि यह हत्या सोची-समझी साजिश के तहत की गई।

दूसरे समुदाय के युवक से प्रेम बना विवाद

जानकारी के अनुसार, रूपजहां का गांव के ही दूसरे समुदाय के युवक शिवम सैनी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवती 18 फरवरी को अपने प्रेमी के साथ अमरोहा जिले के एक गांव में जाकर रहने लगी थी। परिजनों को जब इसकी जानकारी हुई तो गांव में पंचायत स्तर पर दबाव बनाया गया। अगले ही दिन युवती को वापस गांव लाया गया, जिसके कुछ घंटों बाद उसकी हत्या कर दी गई।

प्रधानपति पर सौदेबाजी का आरोप

जांच में सामने आया कि ग्राम प्रधानपति लेखराज, गांव निवासी बॉबी और कुलदीप युवती को प्रेमी के पास से वापस लाकर परिजनों को सौंपने में शामिल थे। पिता नौशे ने आरोप लगाया कि युवती को घर वापस लाने के बदले प्रधानपति समेत तीन लोगों को डेढ़ लाख रुपये दिए गए थे। पुलिस ने इन तीनों को हत्या की साजिश में शामिल मानते हुए आरोपी बनाया है और उनकी तलाश जारी है।

झूठी कहानी से पुलिस को गुमराह करने की कोशिश

घटना की रात युवती के भाई जानेआलम ने यूपी 112 पुलिस को फोन कर सूचना दी थी कि उसने अकेले ही बहन की हत्या की है और परिवार के सभी सदस्य शादी समारोह में गए हैं। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो जांच में यह दावा झूठा निकला। किसी रिश्तेदार के घर शादी नहीं थी और परिवार के सदस्य कुछ देर पहले तक घर पर ही मौजूद थे।

सख्ती के बाद खुला ऑनर किलिंग का राज

पुलिस की सख्ती के बाद जानेआलम ने सच उगल दिया। उसने कबूल किया कि हत्या में उसके पिता नौशे और बड़ा भाई गुड्डू भी शामिल थे। पहले युवती की बेरहमी से पिटाई की गई, फिर रस्सी से गला दबाकर उसकी जान ली गई। यह पूरी वारदात ‘ऑनर किलिंग’ का मामला निकली, जिसमें परिवार ने प्रेम को अपराध मान लिया।

प्रेमी की मां की तहरीर से खुला मामला

युवती के प्रेमी की मां हरप्यारी ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि रूपजहां की हत्या उसकी मोहब्बत की वजह से की गई है। इसी तहरीर के आधार पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया। शुरुआती जांच में जानेआलम को गिरफ्तार किया गया, बाद में साजिश में शामिल पिता और दूसरे भाई की भूमिका सामने आई।

फरार आरोपियों की तलाश में जुटी तीन टीमें

मामले में पुलिस ने पिता नौशे को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा भाई गुड्डू और हत्या की साजिश में शामिल तीन अन्य आरोपी फरार हैं। सीओ असमोली कुलदीप सिंह ने बताया कि फरार आरोपियों की तलाश के लिए तीन टीमें गठित की गई हैं और जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस लगातार दबिश दे रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Feb 2026 08:39 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / इज्जत के नाम पर बेटी की हत्या: प्रेम की कीमत चुकानी पड़ी रूपजहां को, पिता-बेटों ने मिलकर रची खौफनाक साजिश

बड़ी खबरें

View All

सम्भल

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सपनों में खोया विपक्ष, 2027 में फिर खिलेगा कमल: संभल में मंत्री धर्मवीर प्रजापति का अखिलेश यादव पर तंज

dharamveer prajapati slams akhilesh yadav sambhal visit
सम्भल

6 करोड़ रुपये की लागत से संभल को मिली नई ऊर्जा, 20 गांवों की चमकी किस्मत; खत्म हुई ट्रिपिंग की परेशानी

sambhal 10 mva power substation kamalpur
सम्भल

नफरत के दौर में मोहब्बत की मिसाल: संभल सांसद बर्क बोले- यही है इंसानियत की असली जीत

hate politics vs humanity ziyaur rahman barq statement
सम्भल

आस्था की राह पर निकली तमन्ना मलिक पर सोशल मीडिया का हमला, फर्जी अकाउंट्स ने बढ़ाई मुश्किल

tammanna malik fake accounts threats
सम्भल

संत गाडगे महाराज की 150वीं जयंती: शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने बताया स्वच्छता से समाज परिवर्तन का रास्ता

sambhal sant gadge jayanti gulab devi
सम्भल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.