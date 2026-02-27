इज्जत के नाम पर बेटी की हत्या: प्रेम की कीमत चुकानी पड़ी रूपजहां को, पिता-बेटों ने मिलकर रची खौफनाक साजिश

Honor Killing in Sambhal: उत्तर प्रदेश के संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र स्थित मतावली पट्टी जग्गू गांव से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गांव की रहने वाली युवती रूपजहां की निर्मम हत्या कर दी गई। यह मामला सामने आते ही पूरे गांव में मातम और दहशत का माहौल बन गया। युवती की हत्या के पीछे परिवार की ‘इज्जत’ को लेकर की गई साजिश सामने आई है, जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया।