सपनों में खोया विपक्ष, 2027 में फिर खिलेगा कमल: संभल में मंत्री धर्मवीर प्रजापति का अखिलेश यादव पर तंज

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के 100 विधायक लाकर मुख्यमंत्री बनने के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने कहा कि विपक्ष केवल ख्वाब देख रहा है। उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनावों का उदाहरण देते हुए कहा कि तब भी विपक्ष बड़े-बड़े दावे कर रहा था। पहले चरण के मतदान के बाद विपक्षी नेता जीत के भ्रम में थे, लेकिन जब नतीजे आए तो जनता ने भाजपा के चुनाव चिन्ह ‘कमल’ को ऐतिहासिक जीत दिलाई और विपक्ष को सत्ता दूरबीन से भी दिखाई नहीं दी।