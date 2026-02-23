संभल से प्रमोद कृष्णम की ललकार: सपा-कांग्रेस को बताया ‘हिंदू विरोधी’, कहा- चीन-बांग्लादेश जैसी है इनकी चाल

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम् ने कहा कि धर्म और आस्था से जुड़े मुद्दों पर राजनीति करना देश के लिए घातक है। उन्होंने कहा कि धार्मिक संस्थानों और संत समाज को राजनीतिक खेमेबंदी से दूर रहकर समाज को एकजुट करने की भूमिका निभानी चाहिए। आचार्य कृष्णम् ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि धर्म को बांटने की कोशिश करने वाली राजनीति समाज को कमजोर करती है और इससे राष्ट्र की एकता पर भी असर पड़ता है।