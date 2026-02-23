संभल से प्रमोद कृष्णम की ललकार: सपा-कांग्रेस को बताया ‘हिंदू विरोधी’, कहा- चीन-बांग्लादेश जैसी है इनकी चाल

संभल से प्रमोद कृष्णम की ललकार | Image - FB/@AcharyaPramodINC
Pramod Krishnam Kalki Dham Sambhal: संभल जिले के ऐंचौड़ा कंबोह गांव स्थित श्रीकल्कि धाम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जगद्गुरु कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम् ने देश की मौजूदा राजनीति और धार्मिक एकता को लेकर बेहद तीखे बयान दिए।
उन्होंने कहा कि जब-जब हिंदू समाज को तोड़ने की साजिश रची जाती है, तब-तब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियां ऐसी कोशिशों का समर्थन करती नजर आती हैं। आचार्य कृष्णम् ने आरोप लगाया कि देश के भीतर राजनीतिक दलों के साथ-साथ बाहरी ताकतें भी इस विभाजन की नीति को बढ़ावा देती हैं।
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम् ने कहा कि धर्म और आस्था से जुड़े मुद्दों पर राजनीति करना देश के लिए घातक है। उन्होंने कहा कि धार्मिक संस्थानों और संत समाज को राजनीतिक खेमेबंदी से दूर रहकर समाज को एकजुट करने की भूमिका निभानी चाहिए। आचार्य कृष्णम् ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि धर्म को बांटने की कोशिश करने वाली राजनीति समाज को कमजोर करती है और इससे राष्ट्र की एकता पर भी असर पड़ता है।
आचार्य कृष्णम् ने समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह पार्टी अब अपने मूल विचारों से भटक चुकी है और केवल तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है। उन्होंने कांग्रेस को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि हिंदुओं को बांटने की हर कोशिश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ खड़ी नजर आती हैं। उनके मुताबिक, यह राजनीति वोट बैंक के लिए समाज में दरार डालने का काम कर रही है, जिसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ सकता है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान “बटोगे तो कटोगे” का समर्थन करते हुए आचार्य कृष्णम् ने कहा कि यह केवल एक राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि समाज को चेताने वाला संदेश है। उन्होंने दावा किया कि हिंदू समाज को तोड़ने की साजिश में देश के भीतर कुछ राजनीतिक दलों के साथ-साथ चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी बाहरी ताकतें भी अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभा रही हैं। उनका कहना था कि समाज को इस साजिश को समझकर एकजुट रहने की जरूरत है।
आचार्य कृष्णम् ने धार्मिक आस्था से जुड़े अपने विचार रखते हुए कहा कि भगवान का कल्कि अवतार अधर्म के विनाश के लिए ही होगा। उन्होंने कहा कि संभल में बन रहा कल्कि धाम इस बात का प्रतीक है कि अधर्म का अंत तय है और सत्य की विजय होकर रहेगी। उन्होंने दावा किया कि जैसे-जैसे कल्कि धाम का निर्माण आगे बढ़ेगा, वैसे-वैसे समाज में धर्म और नैतिकता की भावना मजबूत होगी।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आचार्य कृष्णम् ने उन्हें “राष्ट्रीय समस्या” बताया और कहा कि देश की जनता ही इस समस्या का समाधान करेगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की राजनीति देश की एकता और सामाजिक समरसता को नुकसान पहुंचा रही है। आचार्य कृष्णम् के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आने की संभावना जताई जा रही है।
