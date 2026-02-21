रफ्तार का कहर! संभल में डिवाइडर से टकराई बाइक, दो सगे भाइयों की मौत के बाद परिवार में मचा कोहराम

शनिवार की सुबह जब उजाला हुआ, तब राहगीरों की नजर उन पर पड़ी। आनन-फानन में उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने अथक प्रयास किए, लेकिन छोटे भाई अनिल वाल्मीकि ने इलाज के महज एक घंटे बाद ही दम तोड़ दिया। वहीं, बड़े भाई सुनील की हालत नाजुक बनी हुई थी। वह जिंदगी और मौत के बीच करीब एक सप्ताह तक जंग लड़ता रहा, लेकिन अंततः उसने भी दम तोड़ दिया। एक ही घर के दो जवान बेटों की अर्थियां जब एक साथ उठीं, तो हर आंख नम हो गई।