21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सम्भल

रफ्तार का कहर! संभल में डिवाइडर से टकराई बाइक, दो सगे भाइयों की मौत के बाद परिवार में मचा कोहराम

Sambhal News: दिल्ली से बाइक पर सवार होकर अपने गांव संभल लौट रहे दो सगे भाइयों की मेरठ के NH-9 हाईवे पर डिवाइडर से टकराकर मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

सम्भल

image

Mohd Danish

Feb 21, 2026

रफ्तार का कहर! AI Generated Image

Sambhal Bike Accident: संभल जिले के बहजोई थाना क्षेत्र के पंवासा गांव के दो सगे भाइयों की सड़क हादसे में मौत ने न केवल उनके परिवार को तोड़ दिया है, बल्कि पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। मृतकों की पहचान सुनील वाल्मीकि (28) और अनिल वाल्मीकि (25) के रूप में हुई है, जो दिल्ली में मेहनत-मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे थे।

दरअसल, बीएलओ द्वारा जारी एक नोटिस के सिलसिले में उन्हें 21 फरवरी तक एक जरूरी फॉर्म जमा करना था। इसी काम को पूरा करने की जल्दबाजी में दोनों भाई 20 फरवरी की देर रात बाइक से दिल्ली से अपने गांव पंवासा के लिए रवाना हुए थे। उन्हें क्या पता था कि यह सफर उनके जीवन का आखिरी सफर साबित होगा।

NH-9 पर भीषण टक्कर और रात भर की बेबसी

हादसा मेरठ के थाना प्रतापपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एनएच-9 हाईवे पर हुआ। आधी रात के वक्त तेज रफ्तार बाइक अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों भाई सड़क से दूर जा गिरे और गंभीर रूप से लहूलुहान हो गए। सबसे दुखद पहलू यह रहा कि हादसे के बाद हाईवे पर कोई मददगार नहीं मिला। दोनों भाई पूरी रात कड़ाके की ठंड और असहनीय दर्द के बीच सड़क किनारे तड़पते रहे।

अस्पताल में टूटी सांसें और बुझ गए घर के चिराग

शनिवार की सुबह जब उजाला हुआ, तब राहगीरों की नजर उन पर पड़ी। आनन-फानन में उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने अथक प्रयास किए, लेकिन छोटे भाई अनिल वाल्मीकि ने इलाज के महज एक घंटे बाद ही दम तोड़ दिया। वहीं, बड़े भाई सुनील की हालत नाजुक बनी हुई थी। वह जिंदगी और मौत के बीच करीब एक सप्ताह तक जंग लड़ता रहा, लेकिन अंततः उसने भी दम तोड़ दिया। एक ही घर के दो जवान बेटों की अर्थियां जब एक साथ उठीं, तो हर आंख नम हो गई।

परिजनों की मांग

इस घटना ने हाईवे पर सुरक्षा और रात्रि गश्त की पोल खोल दी है। ग्रामीणों और परिजनों का कहना है कि अगर समय रहते उन्हें मदद मिल जाती या पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी वहां से गुजरी होती, तो शायद आज दोनों भाई जीवित होते। शोकाकुल परिवार ने प्रशासन से मांग की है कि हाईवे पर रात के समय सुरक्षा बढ़ाई जाए ताकि भविष्य में किसी और का घर इस तरह न उजड़े। गांव में गमगीन माहौल के बीच दोनों भाइयों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bike-pickup accident

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 Feb 2026 02:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / रफ्तार का कहर! संभल में डिवाइडर से टकराई बाइक, दो सगे भाइयों की मौत के बाद परिवार में मचा कोहराम

बड़ी खबरें

View All

सम्भल

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

हां, मैंने बहन को मार डाला है, भाई ने कत्ल के बाद खुद ही घुमाया 112 नंबर

Murder
सम्भल

संभल में भीषण सड़क दुर्घटना: हाईस्कूल परीक्षा देने जा रहे दो छात्रों की मौत, तीन गंभीर घायल

सम्भल

‘राहुल गांधी को लाइलाज बीमारी’, आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले-वे कांग्रेस के साथ देश के लिए भी बन चुके हैं समस्या

acharya pramod krishnam targeted rahul gandhi know what he said sambhal
सम्भल

जामा मस्जिद में दिखेगी रमजान की रौनक, पुताई के लिए ASI से मांगी इजाजत; पिछली पुताई खराब होने का हवाला

sambhal jama masjid asi painting ramadan
सम्भल

संभल में ‘यादव-जी की लव स्टोरी’ पर बवाल: रिलीज से पहले सपा का अल्टीमेटम; नहीं चलने देंगे फिल्म

sambhal yadav ji love story film protest
सम्भल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.