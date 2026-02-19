‘राहुल गांधी को लाइलाज बीमारी’, आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले-वे कांग्रेस के साथ देश के लिए भी बन चुके हैं समस्या

कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, "राहुल गांधी के कार्य अलगाववादियों से मिलते-जुलते हैं। जिस प्रकार कश्मीर में अलगाववादी समूह सक्रिय थे और अव्यवस्था फैलाने वाले अराजकतावादी भी हैं, वैसे ही उनका व्यवहार भी अराजकतावादियों जैसा ही है। सवाल यह है कि वे ऐसा क्यों करते हैं? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। राहुल गांधी सबसे बड़ा खतरा कांग्रेस के लिए ही हैं और अब लगता है कि वे धीरे-धीरे राष्ट्र के लिए भी बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं और उसके पीछे का कारण है उनकी लाइलाज बीमारी।"