भाजपा का दामन छोड़ सपा की साइकिल पर सवार हुए उमेशचंद्र, चंदौसी के विकास पर उठाए गंभीर सवाल!

BJP Leader Joins SP Sambhal: संभल जनपद की राजनीति में सोमवार शाम बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जब भारतीय जनता पार्टी के दलित नेता उमेशचंद्र दिवाकर ने लगभग 200 कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा की सदस्यता छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। इस घटनाक्रम से न सिर्फ भाजपा को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है, बल्कि आगामी चुनावी रणनीतियों पर भी असर पड़ता नजर आ रहा है। जिले में दलित समाज से जुड़े एक बड़े चेहरे का सपा में जाना, राजनीतिक संतुलन को बदलने वाला कदम माना जा रहा है।