संभल की सियासत पर ‘कल्कि संभल’ की दस्तक: नवाब साहब बनकर बड़े पर्दे पर उतरेंगे अन्नू कपूर!

Kalki Sambhal Movie: संभल के 1978 के दंगों और 24 नवंबर 2024 की हिंसा की भूमिका पर बनने जा रही फिल्म ‘कल्कि संभल’ को लेकर एक बार फिर चर्चाएं तेज हो गई हैं। फिल्म निर्माता अमित जानी ने फिल्म के एक अहम किरदार ‘नवाब साहब’ का पोस्टर जारी किया है। इस किरदार को निभाते नजर आएंगे बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अन्नू कपूर। पोस्टर सामने आते ही सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर बहस और प्रतिक्रियाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। निर्माता के अनुसार, फिल्म की शूटिंग मार्च में होली के बाद शुरू करने की तैयारी है।