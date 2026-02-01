संभल में राज्यमंत्री धर्मवीर बोले- विकसित भारत की नींव है केंद्रीय बजट, एम्स की मांग पर सरकार लेगी संतुलित फैसला

केंद्रीय बजट में आयकर को लेकर मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी गई है। नई कर व्यवस्था के तहत धारा 87A के अंतर्गत ₹12 लाख तक की आय को पूरी तरह कर मुक्त किया गया है। वहीं वेतनभोगी कर्मचारियों को ₹75,000 की मानक कटौती का लाभ मिलेगा, जिससे ₹12.75 लाख तक की सालाना सैलरी पर प्रभावी रूप से कोई आयकर नहीं देना होगा। इसे मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।