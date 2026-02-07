‘कल्कि संभल’ का दूसरा पोस्टर रिलीज, 1978 दंगों के पीड़ित सेठ बनवारी के किरदार में दिखे रजनीश दुग्गल

संभल : संभल के इतिहास से जुड़ी एक संवेदनशील घटना पर आधारित फिल्म 'कल्कि संभल' लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। 1978 के संभल दंगों की पृष्ठभूमि पर बन रही यह फिल्म शुरू से ही सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक बहस का विषय रही है। पहले पोस्टर के सामने आने के बाद जहां फिल्म को लेकर विवाद और चर्चाएं तेज हुई थीं, वहीं अब मेकर्स ने दूसरा पोस्टर भी जारी कर दिया है। ऐसे में बहस एक बार फिर नए सिरे से शुरू हो गई है।