21 घंटे का सर्च ऑपरेशन, संभल में सर्राफ के ठिकानों से 33 करोड़ की बेहिसाबी ज्वैलरी बरामद

Undisclosed jewellery 33cr raid Sambhal: संभल जिले में राज्य कर विभाग ने कर चोरी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक को अंजाम दिया है। विभाग की टीम ने एक सर्राफा व्यापारी के यहां छापेमारी कर करीब 33 करोड़ रुपये की अघोषित सोना, चांदी और हीरे की ज्वैलरी बरामद की है। कार्रवाई के दौरान व्यापारी से मौके पर ही 1.20 करोड़ रुपये कर और अर्थदंड के रूप में जमा कराए गए।