‘उदयपुर फाइल्स’ के बाद ‘कल्कि संभल’: 1978 से 2024 तक के दंगों की परतें खोलने का दावा; मचा सियासी-सामाजिक तूफान

फिल्म के कथानक को लेकर सामने आई जानकारी के मुताबिक, ‘कल्कि संभल’ में 1978 में संभल में हुए दंगों और 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुए बवाल को प्रमुखता से दिखाया जाएगा। निर्माता का दावा है कि इन दोनों अलग-अलग समय की घटनाओं को एक सिनेमाई धागे में पिरोकर सामाजिक और राजनीतिक भूमिकाओं को उजागर किया जाएगा। इसी दावे ने दर्शकों के बीच उत्सुकता के साथ-साथ विवाद को भी जन्म दिया है।