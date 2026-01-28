UGC कानून को लेकर सपा सांसद जिया उर रहमान का बड़ा बयान, लिखा- समर्थन भी, विरोध भी…

यूजीसी ने 2026 में उच्च शिक्षा में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए नए नियम बनाए हैं। इनमें कॉलेज-यूनिवर्सिटी में समानता समिति बनाना, 24 घंटे हेल्पलाइन, शिकायतों की तेज जांच और सख्त निगरानी शामिल है। कुछ लोग इसे अच्छा मानते हैं क्योंकि यह पिछड़े वर्गों को सुरक्षा देता है। लेकिन कई लोग, खासकर सामान्य वर्ग के, इसे भेदभावपूर्ण बताते हैं और कहते हैं कि इससे झूठी शिकायतें बढ़ सकती हैं। इस मुद्दे पर देशभर में बहस चल रही है। कुछ जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं।