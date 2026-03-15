संभल में बेटे ने सौतेली मां की हथौड़े से की हत्या: खाना बनाने को लेकर हुआ था विवाद, इलाके में मचा हड़कंप

स्थानीय लोगों के अनुसार घर में अक्सर छोटे-छोटे घरेलू मुद्दों को लेकर तनाव रहता था। शनिवार रात भी खाना बनाने को लेकर बहस शुरू हुई, जो धीरे-धीरे इतना बढ़ गई कि मामला हिंसा तक पहुंच गया। गुस्से में आए युवक ने घर में रखा हथौड़ा उठाकर अपनी सौतेली मां के सिर पर वार कर दिया। गंभीर चोट लगने के कारण महिला ने वहीं दम तोड़ दिया। अचानक हुई इस वारदात से पूरे मोहल्ले में दहशत का माहौल बन गया।