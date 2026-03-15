संभल में बेटे ने सौतेली मां की हथौड़े से की हत्या: खाना बनाने को लेकर हुआ था विवाद, इलाके में मचा हड़कंप

संभल में बेटे ने सौतेली मां की हथौड़े से की हत्या..
Son Kills Stepmother Sambhal: संभल जिले के बहजोई क्षेत्र के मोहल्ला दुर्गा कॉलोनी से शनिवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां घरेलू विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि खाना बनाने को लेकर हुए झगड़े में एक युवक ने अपनी सौतेली मां के सिर पर हथौड़ा मार दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और आसपास के लोग घर के बाहर इकट्ठा हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभालते हुए आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया।
स्थानीय लोगों के अनुसार घर में अक्सर छोटे-छोटे घरेलू मुद्दों को लेकर तनाव रहता था। शनिवार रात भी खाना बनाने को लेकर बहस शुरू हुई, जो धीरे-धीरे इतना बढ़ गई कि मामला हिंसा तक पहुंच गया। गुस्से में आए युवक ने घर में रखा हथौड़ा उठाकर अपनी सौतेली मां के सिर पर वार कर दिया। गंभीर चोट लगने के कारण महिला ने वहीं दम तोड़ दिया। अचानक हुई इस वारदात से पूरे मोहल्ले में दहशत का माहौल बन गया।
घटना की सूचना मिलते ही बहजोई पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने आरोपी युवक को तुरंत हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में घरेलू विवाद को ही हत्या की वजह माना जा रहा है, हालांकि पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि घटना के सभी पहलुओं का पता लगाया जा सके।
पुलिस ने मौके से आवश्यक साक्ष्य जुटाने के बाद महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारण और घटना के समय से जुड़ी कई अहम जानकारियां सामने आने की उम्मीद है। वहीं घटना के बाद से मोहल्ले में मातम का माहौल है।
मोहल्ले के लोगों का कहना है कि घर के अंदर अक्सर छोटे-छोटे मामलों को लेकर कहासुनी होती रहती थी। कई बार पड़ोसियों ने बीच-बचाव कर मामला शांत भी कराया था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि एक दिन यही विवाद इतनी भयावह घटना का रूप ले लेगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपी से पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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