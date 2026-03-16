मामी से निकाह का जुनून: पति बना हैवान, संभल में पत्नी की कैंची घोंपकर हत्या, चार बच्चों के सामने हुई मां..

नजमा पिछले सवा साल से आशा वर्कर के पद पर कार्यरत थीं और अपने चार बच्चों अनबिया (13), मायरा (11), आफताब (9) और अजलान (2) का पालन-पोषण कर रही थीं। रविवार रात करीब 8 बजे रोजा इफ्तार के बाद नफीस अपनी पत्नी से मिलने उनके किराये के मकान पहुंचा। रात करीब 10 बजे दोनों के बीच झगड़ा शुरू हुआ। प्रत्यक्षदर्शी बच्चों ने बताया कि उनके पिता ने मां पर कैंची से हमला किया, जिससे उनकी मौत हो गई। इसके बाद पिता ने खुद भी कैंची से घायल हो गए।