16 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सम्भल

मामी से निकाह का जुनून: पति बना हैवान, संभल में पत्नी की कैंची घोंपकर हत्या, चार बच्चों के सामने हुई मां..

Sambhal Crime: यूपी के संभल में एक पति ने अपनी आशा वर्कर पत्नी की कैंची से हत्या कर दी और खुद पर भी हमला किया। पत्नी की मौत हो गई, जबकि पति गंभीर घायल हो गया।

2 min read
Google source verification

सम्भल

image

Mohd Danish

Mar 16, 2026

sambhal asha worker wife murder

संभल में पत्नी की कैंची घोंपकर हत्या..

Asha Worker Murder Sambhal: संभल के गांव मंडी किशनदास सराय में एक दर्दनाक घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया। 38 वर्षीय नजमा, जो स्वास्थ्य विभाग में आशा वर्कर के पद पर कार्यरत थीं, अपने पति नफीस के हाथों कैंची से गोदकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद पति ने खुद भी कैंची से हमला कर आत्महत्या का प्रयास किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है।

पति की मामी से निकाह की चाह ने बढ़ाया तनाव

जानकारी के अनुसार, नजमा और नफीस की शादी 15 साल पहले हुई थी। हालांकि, पिछले दो साल से पति-पत्नी के बीच तनाव और झगड़े लगातार बढ़ते जा रहे थे। नफीस अपनी मामी से शादी करने की जिद पर अड़ा था, जिसे लेकर दोनों में अक्सर विवाद होता रहा। नजमा ने अपने पति के निकाह करने की सूचना पुलिस में दर्ज कराई थी और एक साल पहले मारपीट का मुकदमा भी दर्ज कराया गया था।

चार बच्चों के सामने हुई मां की हत्या

नजमा पिछले सवा साल से आशा वर्कर के पद पर कार्यरत थीं और अपने चार बच्चों अनबिया (13), मायरा (11), आफताब (9) और अजलान (2) का पालन-पोषण कर रही थीं। रविवार रात करीब 8 बजे रोजा इफ्तार के बाद नफीस अपनी पत्नी से मिलने उनके किराये के मकान पहुंचा। रात करीब 10 बजे दोनों के बीच झगड़ा शुरू हुआ। प्रत्यक्षदर्शी बच्चों ने बताया कि उनके पिता ने मां पर कैंची से हमला किया, जिससे उनकी मौत हो गई। इसके बाद पिता ने खुद भी कैंची से घायल हो गए।

मृतका को मृत अवस्था में लाया गया, पति गंभीर

दोनों लहूलुहान अवस्था में जिला संयुक्त चिकित्सालय लाए गए। डॉ. रामलाल यादव के अनुसार महिला को मृत अवस्था में लाया गया, जबकि पति को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति के कारण हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।

आशा वर्कर की सहकर्मी का बयान

मृतका की आशा वर्कर साथी मेहरीन ने बताया कि पति-पत्नी के बीच 2 साल से झगड़ा चल रहा था। नफीस अपनी मामी से शादी करना चाहता था। नजमा ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन शाम को पति घर पहुंचा और कैंची से वार कर हत्या कर दी।

पुलिस जांच और आगे की कार्रवाई

पुलिस ने बताया कि पूरे घटनाक्रम की जांच जारी है। बच्चों के अनुसार पिता ने मां को कैंची मारकर मौत के घाट उतारा दिया। मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Mar 2026 08:03 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / मामी से निकाह का जुनून: पति बना हैवान, संभल में पत्नी की कैंची घोंपकर हत्या, चार बच्चों के सामने हुई मां..

बड़ी खबरें

View All

सम्भल

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

संभल में दर्दनाक सड़क हादसा: बाइक-स्कूटी की भीषण भिड़ंत में तीन घरों के चिराग बुझे, दो की हालत नाजुक

sambhal road accident 3 youth died
सम्भल

संभल में बेटे ने सौतेली मां की हथौड़े से की हत्या: खाना बनाने को लेकर हुआ था विवाद, इलाके में मचा हड़कंप

sambhal son kills stepmother hammer dispute
सम्भल

ओवैसी बोले- संभल DSP मुल्क आपके बाप का नहीं, ‘ईरान चले जाएं’ वाले बयान पर किया पलटवार

सम्भल

पीस कमेटी की बैठक में संभल CO के दिए शब्द पड़े भारी, एसपी ने मांगा स्पष्टीकरण, ओवैसी की तीखी प्रतिक्रिया

sambhal co statement row sp seeks explanation
सम्भल

संभल में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी पूरी, कल 13,440 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा, 10 केंद्रों पर कड़ी निगरानी

up police si exam sambhal
सम्भल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.