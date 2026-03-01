संभल में दर्दनाक सड़क हादसा: बाइक-स्कूटी की भीषण भिड़ंत में तीन घरों के चिराग बुझे, दो की हालत नाजुक

Sambhal Road Accident: संभल जिले में रविवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे ने तीन परिवारों की खुशियां छीन लीं। चंदौसी तहसील के बहजोई थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक और स्कूटी की आमने-सामने हुई टक्कर में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़े।