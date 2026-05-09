मासूम की सिसकियां भी नहीं रोक पाईं पड़ोसी के प्यार अंधी मां के कदम, 2 बच्चों को छोड़कर महिला प्रेमी से हुई रवाना

इस प्रकरण में सबसे मार्मिक पल तब आया, जब महिला का 5 साल का मासूम बेटा उससे लिपटकर बिलखने लगा। बच्चे की सिसकियां और परिजनों की मिन्नतें भी महिला के कदम नहीं रोक सकीं और आखिरकार वह प्रेमी का हाथ थामकर पंजाब के लिए रवाना हो गई। बाद में परिजनों के कहने पर महिला सबसे छोटे बच्चे को अपने साथ ले गई, लेकिन 2 बेटों को छोड़ गई। यह घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। लोगों ने कहा है कि कोई मां अपने बच्चों को ऐसे तड़पता हुआ छोड़कर कैसे जा सकती है? इस घटना पर विश्वास नहीं होता है।